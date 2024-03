Um dos principais investimentos do Grêmio para a temporada não usa chuteiras, nem está à beira do campo nos estádios. Fernando Lazaro, profissional contratado no final do ano passado para coordenar o setor de Análise e Desenvolvimento do Departamento de Futebol, chegou a treinar o Corinthians em 2023, mas foi nos bastidores que construiu um trabalho decisivo para os títulos conquistados pelo time paulista.