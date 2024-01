Fernando Lázaro traz no sangue uma conexão especial com o futebol. O profissional de 42 anos foi anunciado pelo Grêmio em 29 de dezembro para atuar na modernização do departamento de futebol. Ele é o novo responsável por fazer a ligação entre as ideias do gramado e as dos gabinetes do CT Luiz Carvalho e do CFT Hélio Dourado.