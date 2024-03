Em busca de um zagueiro, o Grêmio foi atrás da situação de Dória, do Santos Laguna-MEX. No entanto, as conversas com o clube mexicano emperraram na questão financeira. O time da América do Norte pede cerca de US$ 4 milhões, aproximadamente R$ 19,7 milhões. Um investimento acima da capacidade financeira que o Tricolor poderia oferecer pelo jogador. O defensor foi um dos nomes analisados que contam com a admiração do técnico Renato Portaluppi.