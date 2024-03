Grêmio e Guarany de Bagé se enfrentam neste sábado (2) pela última rodada da fase classificatória do Gauchão. Ambos já estão classificados para as quartas de final, mas uma impressionante invencibilidade estará em jogo. O Tricolor jamais foi derrotado pelo time bageense em Porto Alegre. São 23 confrontos, com apenas um empate e 22 vitórias gremistas.