O melhor time do Interior após 10 rodadas é o adversário do Grêmio às 16h30min deste sábado, na Arena. No último jogo da primeira fase do Gauchão, o Guarany de Bagé só precisa de si para fugir da dupla Gre-Nal nas quartas de final. E para um clube distante quase 400 quilômetros da Capital, que veio da Série A-2, trata-se de um feito e tanto.