Depois de um Brasileirão com 56 gols sofridos, o Grêmio ainda persegue o equilíbrio defensivo em 2024. Especialmente pelo que apresentou nas últimas partidas, quando levou três gols no Gre-Nal e foi vazado duas vezes pelo já rebaixado Santa Cruz. Evitar que o adversário aproveite os espaços e supere a marcação é uma dor de cabeça desde o ano passado para Renato Portaluppi e os jogadores. Um problema que precisará ser superado para evitar o fim do projeto de chegar ao hepta no Gauchão.