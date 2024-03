A busca do Grêmio por um zagueiro segue como prioridade. Um dos nomes analisados no momento é o de Pedro Henrique, 28 anos, do Athletico-PR. Não há negociação em andamento, mas o nome do defensor é uma das opções estudadas para tentar oferecer ao técnico Renato Portaluppi mais uma opção antes do fechamento da janela de transferências, nesta quinta-feira (7).