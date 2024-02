No domingo (25), Renato Portaluppi irá para o seu 11º clássico sob o comando do Grêmio, no Beira-Rio. No estádio do Inter, o retrospecto do treinador gremista é equilibrado. Foram quatro vitórias, três empates e quatro derrotas, o que representa um aproveitamento de 42%, se considerado o somatório de pontos.