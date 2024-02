Com portões fechados, o técnico Renato Portaluppi comandou mais uma atividade de preparação para o Gre-Nal 441. O treinador mantém algumas dúvidas com relação ao time que vai estar em campo no clássico do próximo domingo (25). Na noite desta sexta-feira (23), após atividade no CT Luiz Carvalho, os jogadores já iniciaram a concentração para o jogo.