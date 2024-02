Um Gre-Nal sempre será importante e terá um caráter decisivo para os torcedores. Porém, nem sempre os clássicos decidem o futuro de Grêmio e Inter. E o clássico do próximo domingo (25), por ser o primeiro do ano, não está sendo encarado pelo Grêmio como um jogo decisivo para toda a sequência do torneio. Mesmo podendo valer a liderança da classificação geral, que define os mandos das fases decisivas, o jogo é encarado com naturalidade.