O Grêmio tem um mistério à parte para o Gre-Nal 441. Anunciado como reforço no dia 8 de fevereiro, Diego Costa poderá fazer sua estreia no clássico deste domingo (25). O centroavante está realizando uma espécie de pré-temporada e ainda não tem sua escalação confirmada para a partida deste domingo, às 18h, no Estádio Beira-Rio.