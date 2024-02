O Gre-Nal, historicamente, é um jogo que reserva surpresas. E o técnico Renato Portaluppi pode preparar uma mudança inesperada para o clássico 441 neste domingo, às 18h, no Beira-Rio. Sem contar com Diego Costa em condições físicas ideais para iniciar a partida, e com João Pedro Galvão em baixa, o Grêmio poderia apostar em uma formação sem um centroavante de origem.