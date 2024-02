Inter e Grêmio ainda não desistiram do uso do VAR no Gre-Nal 441. A insistência tem sido grande nos bastidores nos últimos dias para reverter o cenário atual e modificar algo que está previsto no regulamento do Gauchão. A chance é remota e o prazo é curto, mas a informação que obtive conversando com várias pessoas envolvidas no processo é de que o uso do árbitro de vídeo no clássico do próximo domingo (25) não ainda não está 100% descartada.