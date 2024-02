O treinamento desta segunda-feira (12), no CT Luiz Carvalho, foi marcado pela longa conversa de Renato Portaluppi com o grupo de jogadores. Antes da atividade — e em tom de cobrança —, o treinador ficou cerca de 25 minutos reunido com os atletas no centro do gramado. Em determinado momento, Kannemann tomou a palavra e se dirigiu a Renato e aos demais companheiros.