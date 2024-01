Depois de 52 dias, a torcida do Grêmio estará de volta à Arena. Um reencontro entre time e seus torcedores. Quem estiver nesta quarta-feira (24) no estádio, para a partida das 21h30min contra o São José, acompanhará uma versão ainda em construção do Tricolor. Renato Portaluppi e sua comissão técnica ajustam uma equipe praticamente em pré-temporada. Mas não é só dentro de campo que o time passa por transformações.