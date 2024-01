Em sua volta ao futebol profissional, Jean Pyerre deu uma assistência para o gol de Léo Duarte, que garantiu a vitória por 1 a 0 do Ituano sobre o Corinthians, na segunda rodada do Paulistão 2024. O ex-meia do Grêmio, que em 2023 optou por uma pausa na carreira, não atuava há 15 meses.