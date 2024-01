Na noite do último domingo (31), poucas horas antes da chegada de 2024, o Grêmio comunicou o encerramento de contrato com alguns jogadores. Entre os nomes citados na nota está o de Luan. O meia-atacante tinha vínculo até o dia 31 de dezembro e existia uma possibilidade de renovação após a permanência de Renato no comando técnico do Grêmio, mas as partes não chegaram a um acordo. Com isso, a partir desta segunda-feira (1°), ele é um jogador livre no mercado, após ter participado de apenas cinco jogos e não ter marcado nenhum gol neste seu retorno ao Tricolor.