O Grêmio começa a temporada com um time-base definido no meio-campo e no ataque, embora ainda haja vagas abertas para as contratações de um centroavante e de um ponta-direita. Na defesa, contudo, o técnico Renato Portaluppi prepara um rodízio, sobretudo entre Pedro Geromel e Gustavo Martins, na zaga, e entre João Pedro e Fábio, na lateral direita.