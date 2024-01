Os discursos internos no Grêmio estão alinhados na busca pelo heptacampeonato gaúcho, feito que só ocorreu uma vez na história do clube, em 1968. Na entrevista coletiva desta quarta-feira (24), depois da vitória sobre o São José por 4 a 1, o técnico Renato Portaluppi revelou que ele próprio e o presidente Alberto Guerra têm reforçado a importância da conquista do Gauchão juntos aos jogadores.