Com uma cara nova, o Grêmio fez o primeiro ensaio para encarar o Brasil de Pelotas, no Bento Freitas. O atacante Gustavo Nunes, que foi um dos destaques do Tricolor na disputa da Copa São Paulo de Futebol Júnior, foi convocado para compor o treino na manhã desta sexta-feira (26), no CT Luiz Carvalho.