Gabriel Grando não conseguiu participar do treino do Grêmio na manhã desta sexta-feira (26). No dia anterior, o goleiro sofreu uma pancada na região das costelas durante o jogo-treino com o Sindicato dos Atletas Profissionais e, mesmo que os exames não tenham apontado nenhuma lesão, as dores o impossibilitaram de participar da atividade.