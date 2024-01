O técnico do Grêmio, Renato Portaluppi, planeja utilizar um time predominantemente reserva contra o Brasil-Pel, no domingo (28), pela terceira rodada do Gauchão. De olho na partida marcada do Bento Freitas, o treinador testou uma equipe alternativa nesta quinta (25), em um jogo-treino contra o Sindicato dos Atletas, que teve vitória tricolor por 2 a 1. André Henrique e Bruno Uvini marcaram os gols da atividade.