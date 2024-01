Renato Portaluppi esboçará nos próximos treinos a primeira versão do Grêmio para 2024. O clube anunciou que nesta terça-feira, às 16h, realizará o primeiro amistoso do ano. Uma atividade sem a presença da imprensa ou de torcedores no CT Luiz Carvalho contra o Sindicato dos Atletas Profissionais do Rio Grande do Sul.