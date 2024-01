Com a abertura da janela de transferências, alguns jogadores do Grêmio entram na mira dos clubes europeus. Nos últimos dias, Gustavo Martins e Cuiabano foram os visados. Até o momento, o presidente Alberto Guerra descarta a possibilidade de liberação destes por conta dos valores propostos, mas também pela perspectiva de mais chances para ambos no decorrer de 2024.