O Grêmio é o novo líder do Gauchão. A vitória por 1 a 0 na noite desta quarta-feira (31) sobre o Juventude, na Arena, foi o grande teste para o time de Renato Portaluppi neste início de 2024. Fabio abriu o placar no primeiro tempo, após cobrança de escanteio. Contra o primeiro rival da Série A que enfrentou no ano, o Tricolor foi exigido pelo adversário pelos 90 minutos.