A estreia do Grêmio no Gauchão está marcada para o próximo sábado (20), contra o Caxias. Mas, antes disso, a equipe do técnico Renato Portaluppi fará um jogo-treino às 16h desta terça-feira (16), contra o Sindicato dos Atletas, para testar o time e dar ritmo aos jogadores antes da primeira rodada do Estadual.