O Grêmio encerrou, na manhã deste sábado (2), com portões fechados, a preparação para o jogo contra o Vasco da Gama no domingo (3). Renato Portaluppi poderá fazer mudanças em relação ao time que venceu o Goiás na última rodada. O goleiro Caíque deve ser mantido no time titular. Mas mudanças na lateral, no meio e no ataque podem acontecer.