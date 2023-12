A penúltima rodada do Brasileirão apresenta uma coincidência envolvendo os integrantes do G6. Todos os times já classificados para a Libertadores de 2024 jogam em suas casa nesta 37ª rodada. O Grêmio recebe o Vasco da Gama, neste domingo (3), com o objetivo de, com a vitória, poder entrar no G4.