Caíque foi a grande surpresa do Grêmio diante do Goiás, na 36ª rodada do Brasileirão. Ele desbancou Gabriel Grando e começou a partida, inclusive recebendo elogios de Renato Portaluppi depois da vitória. É fato que o goleiro ajudou o time a vencer, fazendo uma defesa importante que evitou o 2 a 0 para os visitantes na etapa final.