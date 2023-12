O Grêmio divulgou, nesta sexta-feira (1º), o vencedor do concurso que escolheu o novo mascote do clube. Inspirado no ídolo Tarciso, jogador que mais vestiu a camisa do Grêmio, o artista paraibano Caio Barbalha foi o vencedor do concurso cultural. Flecha Negra, como Tarciso era conhecido, faleceu em 2018, aos 67 anos.