Grêmio e Vasco se enfrentam neste domingo (3), na Arena, pela penúltima rodada do Brasileirão. Na última vez em que as equipes se enfrentaram na casa gremista, em setembro do ano passado, pela 29ª rodada da Série B, o Tricolor venceu por 2 a 1, de virada, com gols de Bitello e Thaciano. Mas o que marcou mesmo aquele duelo foi o retorno do técnico Renato Portaluppi ao clube.