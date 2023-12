Com vaga garantida na Libertadores de 2024, o Grêmio ainda tem objetivos no Brasileirão. O primeiro é entrar no G-4 para poder ir direto para a fase de grupos do torneio continental. O outro é seguir vivo na briga pelo título. GZH mostra o que o Tricolor precisa para sair da 37ª rodada com saldo positivo nessas disputas.