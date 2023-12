Por meio de liminar na Câmara Nacional de Resoluções de Disputas (CNRD), o FC Cascavel pediu o bloqueio da premiação do vice-campeonato do Brasileirão do Grêmio. O clube paranaense argumenta que não recebeu os 30% referentes à venda de Bitello ao Dínamo Moscou, da Rússia. Procurado pela reportagem, o departamento jurídico tricolor confirma que foi notificado e irá avaliar o pedido. O time gaúcho tem até a próxima sexta-feira (15) para se manifestar sobre o processo para a CNRD.