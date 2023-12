Após o vice-campeonato brasileiro, o Grêmio liberou seus profissionais para o período de férias. A reapresentação de todo o elenco está marcada para o dia 8 de janeiro com a retomada das atividades ocorrendo no CT Luiz Carvalho. A ordem agora é descansar após um ano que exigiu muito e que termina com importantes objetivos conquistados, um deles foi o comemorado retorno à Libertadores.