Enquanto houver chances matemáticas, o Grêmio vai lutar pelo título. Esse é o discurso de Renato Portaluppi e de todos os jogadores do elenco gremista. Com a derrota do Botafogo para o Vasco, as chances de terminar o Campeonato Brasileiro na primeira posição aumentaram. Principalmente porque neste quinta-feira (9), 20h, em São Januário, o Tricolor tem confronto direto com a equipe carioca.