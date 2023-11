Finalmente, todas as equipes do Brasileirão tem o mesmo número de jogos disputados. Na noite desta quinta-feira (23), o Flamengo venceu o Bragantino, por 1 a 0, em partida atrasada da 30ª rodada, e subiu para a terceira colocação, com 60 pontos. Com o resultado, o Grêmio perdeu uma posição, ficando em quarto, com 59.