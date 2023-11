Em busca do título do Campeonato Brasileiro, o Grêmio terá um confronto direto neste domingo (26), às 16h, em Belo Horizonte. O Tricolor irá encarar, na nova Arena do Galo, o Atlético-MG, que após passar por crise logo da chegada de Luiz Felipe Scolari é dono da melhor campanha do segundo turno e sonha em poder brigar pela taça do Brasileirão.