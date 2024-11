Em um jogo emocionante e que foi decidido nos instantes finais, o Orlando Magic tirou do Los Angeles Lakers uma vitória que parecia encaminhada. Com um arremesso de três pontos, restando dois segundos para o fim do duelo, Franz Wagner garantiu a vitória da franquia de Orlando sobre os donos da casa por 119 a 118 na madrugada desta sexta-feira (22), em rodada da NBA.