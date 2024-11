O Boston Celtics mostrou nesta terça-feira (19) que não tem 18 títulos na NBA por acaso. Com grande apresentação, o atual campeão fez 120 a 117 e acabou com a sequência de triunfos do Cleveland Cavaliers, então o último invicto da atual edição. O duelo também valeu pela Copa NBA e quis o destino que fosse no TD Garden, onde perdeu pela última vez um jogo oficial, que o time de Donovan Mitchell somasse seu primeiro revés na atual temporada.