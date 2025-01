Nove medalhões livres no mercado de transferências

Vínculo de Diego Costa com o Grêmio expirou em dezembro. André Ávila / Agencia RBS

A experiência é um fator fundamental no cruzamento de características que formam um grupo de jogadores. Sendo assim, o que mais há são clubes que vão buscar esta competência no mercado de transferências. Ainda mais se elas chegarem sem custos.

Zero Hora fez uma lista de nove medalhões que estão livres de contrato e que poderiam ser contratados pelos clubes brasileiros.

Leia Mais Primeira janela de transferências é aberta no futebol brasileiro; serão três períodos no ano

Diego Costa

Estava no Grêmio em 2024. Aos 36 anos, teve bom desempenho no Gauchão e na primeira fase da Libertadores. No entanto, sofreu com lesões musculares e perdeu espaço para Braitwaithe. Recentemente teve seu nome ligado ao Nacional, do Uruguai.

David Luiz

Tem 37 anos e quer seguir dando alegria ao povo brasileiro. Mas não mais no Flamengo, de onde saiu em dezembro. Seu destino pode ser o Cruzeiro, mas há outros interessados no zagueiro.

Fernandinho

O Athletico-PR caiu, mas certamente não foi por culpa do volante. Por esta razão, ainda quer continuar em alto nível mesmo com 39 anos.

Marcelo

Sobra técnica, embora fisicamente tenha ficado abaixo na última temporada. Aos 36 anos, deixou o Fluminense pela porta dos fundos por uma briga com Mano Menezes, mas quem não gostaria de contar com um dos melhores laterais-esquerdo do mundo?

Marcelo e Felipe Melo (no chão) deixaram o Fluminense. Pablo PORCIUNCULA / AFP

Felipe Melo

O Pitbull não ficará no Fluminense, mas a aposentadoria não é cogitada. Ao menos neste ano. Com 41 anos, ainda quer jogar a Série A em 2025.

Eduardo Vargas

O atacante deixou o Atlético-MG após cinco temporadas. Na última, ficou marcado pelos gols perdidos na decisão da Libertadores. Aos 35 anos, o chileno não tem mais a velocidade de outros tempos, mas ainda é artilheiro.

Walter

Alguém precisa de um goleiro? Walter está no mercado. Tem 37 anos e experiência de sobra na Série A, atuando por Cuiabá e Corinthians. Com o rebaixamento do Dourado, optou por deixar o clube.

Marçal

Campeão brasileiro e da Libertadores pelo Botafogo, o lateral-esquerdo perdeu espaço com as chegadas de Alex Telles e Cuiabano. Aos 35 anos, não teve contrato renovado com os cariocas.

Renê

Novo contrato de Renê com o Inter está emperrado. Ricardo Duarte / Inter, Divulgação