Lillard dá vitória aos Bucks restando 3.9 segundos; Curry falha e Warriors perdem dos Clippers

Apontado como um dos favoritos ao título da temporada antes de a bola subir, o Milwaukee Bucks faz campanha decepcionante na NBA e hoje estaria fora até do play in, que reúne de sétimo a 10º por duas vagas nos playoffs. Mas o time teve um momento de alento na noite desta segunda-feira (18) com Damian Lillard anotando a cesta decisiva a 3,9 segundos do fim e evitando a 10ª derrota em 14 partidas: 101 a 100 diante do Houston Rockets, que vinha de cinco vitórias consecutivas.