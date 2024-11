O Golden State Warriors sofreu bastante nas duas últimas temporadas, amargando série de derrotas e sempre distante dos melhores. A história é bem diferente na atual edição da NBA, na qual vem mostrando a força de seu conjunto e figura na liderança da Conferência Oeste. Nesta quarta-feira (20), com um primeiro quarto perfeito e 12 marcadores no jogo, arrasou o Atlanta Hawks com 120 a 97 no Chase Center.