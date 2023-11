Fortaleza e Botafogo empataram em jogo atrasado da 29ª rodada do Brasileirão. Nesta quinta-feira (23), no Castelão, as equipes ficaram no 2 a 2. Com isso, o time carioca perdeu a chance de reassumir a liderança da competição e de depender apenas de si para conquistar o título do campeonato que não vence desde 1995 — são vice-líderes, com 61, um a menos que o líder Palmeiras. Os cearenses são 11º, com 44.