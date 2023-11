A lateral direita do Grêmio não tem um titular absoluto e assim deve seguir até o fim do Brasileirão. Dependendo das características do adversário, o técnico Renato Portaluppi promove um revezamento entre Fábio e João Pedro. Enquanto o primeiro tem a confiança do treinador para as funções de ataque, o segundo é escalado quando a ideia é proteger mais o flanco defensivo.