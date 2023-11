Ao mesmo tempo em que os uruguaios aguardam para rever Luis Suárez com a camisa da seleção, se perguntam se ele estará na Celeste em 2024. O próximo ano reserva mais uma Copa América, por exemplo, além de outros jogos das eliminatórias. O futuro do atacante do Grêmio é um dos assuntos nas ruas de Montevidéu, mas não nas conversas dentro do Complexo Celeste, o CT da seleção. Pelo menos quando estão reunidos o próprio Suárez e Marcelo Bielsa, treinador da equipe.