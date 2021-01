Má fase? Com possibilidade de saída do Grêmio, Pepê não marca gol com a bola rolando há 11 jogos Atacante balançou as redes de pênalti no empate em 1 a 1 com o Sport, mas antes havia marcado apenas contra o Guaraní-PAR, na partida de ida das oitavas da Libertadores, em 26 de novembro