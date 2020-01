Nos tribunais Grêmio faz acordo com Diadema para pagamento de R$ 10 milhões por venda de Pedro Rocha Condenado em primeira instância por não repassar percentual da negociação com o Spartak Moscou ao clube formador do atacante, Tricolor optou por não levar caso adiante na Justiça e parcelará a quantia em 30 vezes de R$ 333,3 mil