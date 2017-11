Lauro Alves / Agência RBS

O Grêmio está na final da Copa Libertadores. Nesta quarta-feira (1º), a equipe de Renato Portaluppi perdeu por 1 a 0 para o Barcelona-EQU, mas avançou para a decisão contra o Lanús por conta da vantagem obtida em Guayaquil. Fique por dentro de tudo que envolveu a partida:

Crônica

Não foi a festa completa, mas quem se importa com isso? Com menos energia do que se previa, o Grêmio perdeu por 1 a 0 para o Barcelona-EQU, na Arena, mas, pelo saldo de gols — havia vencido por 3 a 0 a primeira partida — garantiu-se, pela quinta vez, em uma final de Libertadores. Confira a crônica da partida.

Entrevista do técnico

Aliviado pela maneira que se deu a classificação tricolor, Renato Portaluppi afirmou que o momento é de comemorar a passagem à final. Mas, logo após o jogo na Arena, já precisou falar sobre a decisão contra o Lanús e dizer quem é o favorito a conquistar a América. Veja!

Entrevista de dirigente

Não ouse dizer ao presidente Romildo Bolzan que o Grêmio enfrentará um adversário menor na final da Copa Libertadores. O dirigente elogiou as qualidades do Lanús já no início da competição, e reafirmou a avaliação positiva do rival na decisão após o time de Renato garantir a vaga diante do Barcelona-EQU. Leia mais.

Cotação

O Grêmio não precisava ganhar, sequer encantar para alcançar a vaga na final da Libertadores. E o reflexo dessa vantagem foi percebido no desempenho dos jogadores gremistas, que estiveram abaixo do padrão. Confira as notas.

Análise do colunista

Renato acertou ao escalar Cícero no lugar de Lucas Barrios? Para Pedro Ernesto, que está confiante para a final tricolor contra o Lanús, não. Leia a opinião do colunista.

Galeria de fotos

O jogo na Arena teve grande público. Confira as imagens do duelo.

