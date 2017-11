Contratado na reta final da temporada, Cícero fez a sua estreia como titular do Grêmio na Arena na noite desta quarta-feira, diante do Barcelona-EQU. Ainda sem ritmo de jogo, mesmo que tenha atuado por nove minutos em Guayaquil, o meia perdeu dois gols incríveis, mas gostou de seu desempenho no confronto.