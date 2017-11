A renovação de Luan começou a se tornar realidade na última terça-feira (31). As conversas entre a direção do Grêmio e o empresário Jair Peixoto se encaminharam para o acerto em menos de 24 horas, depois das tratativas se arrastarem desde o início do ano. Na concentração do clube, por volta das 18h, o jogador assinou a ampliação contratual até dezembro de 2020. Revelado na base do clube, e promovido ao profissional em 2014, o atacante tem 208 jogos, 55 gols e 38 assistências. Números que a torcida verá subir nos próximos meses.